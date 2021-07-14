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رئيس جنوب السودان يستقبل وزيرى الصناعة والتموين واعضاء الوفد المصرى بالعاصمة جوبا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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استقبل  سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان اليوم بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة جوبا  كل من  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، وذلك فى اطار زيارة وفد مصرى رفيع المستوى لدولة جنوب السودان للمشاركة فى فعاليات معرض " صنع فى مصر " والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة وقد شارك فى اللقاء  اعضاء الوفد المصرى وممثلى السفارة المصرية بدولة جنوب السودان .

وأوضحت جامع ان الوفد المصرى نقل لرئيس جمهورية جنوب السودان تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية لقيادة وشعب جنوب السودان ، وحرص مصر على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما النواحي الاقتصادية والتجارية والصناعية.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة  ان الرئيس الجنوب سودانى ابدى حرصه عل  تطوير وتنمية التعاون الحالى ، والتواصل المستمر بين مسئولى البلدين ، والعمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات بهدف تحقيق رفاهية ورخاء الشعبين، مثمناً التحرك المصرى الفاعل فى دولة جنوب السودان للمساهمة فى تنمية العديد من القطاعات وبصفة خاصة فى مجالات الصحة والزراعة والثروة الحيوانية ، وكذلك انشاء فرع للبنك الاهلى المصرى وانشاء قاعة مؤتمرات لتوفير منتجات تلبى احتياجات المواطنين بجنوب السودان.

واضافت جامع ان اللقاء استعرض اهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين فى مختلف المجالات والتى تم التوافق عليها خلال زيارة الرئيس السيسى للعاصمة جوبا خلال شهر نوفمبر الماضى ، مع التأكيد على حرص الدولة المصرية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، والسعي للارتقاء بمعدلات التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المصرية في جنوب السودان.

كما اعرب الرئيس سلفاكير عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر ، والاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة فى العديد من مجالات التنمية ، مع اهمية  العمل على تعزيز علاقات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين ، فضلا عن التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني للمساهمة فى بناء قدرات الكوادر الوطنية في جنوب السودان.

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