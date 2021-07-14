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المتهم بالتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" بأوسيم أمام النيابة: "معرفهاش وكنت في مكان تاني"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أدلى "ص.عبد الحكيم"، عامل محارة، المتهم بالتحرش بطفلة تدعى "س.ع"، داخل ميكروباص بأوسيم، بأقواله أمام النيابة حيث أنكر الواقعة جملة وتفصيلًا، مشيرًا إلى أنه في وقت حدوث الواقعة كان في مكان آخر غير المكان الذي حدثت فيه الحادثة.

وقال المتهم الذي يعمل "عامل محارة"، في التحقيقات: "أنا أول مرة أشوفهم، ومعرفهمش، وفي الوقت ده أنا كنت في الإسماعيلية بعمل شغل لصاحب عمارة في الإسماعيلية"، موضحًا أنه خرج من منزله الساعة السادسة صباحًا، وتوجه إلى الإسماعيلية، وفي تمام الساعة الحادية عشر -وقت وقوع جريمة التحرش- كان يعمل هناك.

وباشرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة التحرش بطفلة تدعى "س.ع" تبلغ من العمر ١٥ عامًا داخل ميكروباص بأوسيم، وتستمع النيابة، لأقوال الفتاة والمتهم.

وأفادت الضحية في أقوالها أمام النيابة، أن هي ووالدتها استقلوا ميكروباص بكوبري الزادية الواقع بمنطقة أوسيم، في اتجاههن لمنطقة الكيت كات، وأثناء سير الميكروباص، جلس المتهم بخلفها، وقام بملامسة أماكن حساسة في جسدها، على الفور صرخت الضحية وأبلغت والدتها، وحرروا محضر بالواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة تبلغ من العمر ١٥ عامًا، والمتهم يدعى "ص.عبد الحكيم" في عقده الثالث من العمر ويعمل عامل.
نجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص داخل سيارة ميكروباص مصحوب بتعليق "متحرش"، وضبط مرتكب الواقعة.

وتمكنت الأجهة الأمنية بالفحص من تحديد هوية ناشر مقطع الفيديو وتبين أنها إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، باستدعائها حضرت وبصحبتها والدتها التى قررت أنه حال استقلالها سيارة أجرة ميكروباص قام بالجلوس خلفها أحد الأشخاص وتحرش بها، وقامت بتصويره بهاتفها المحمول.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية المتهم، عاطل، مقيم بذات العنوان، وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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