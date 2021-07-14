رد صارم من قمر اللبنانية لمهاجميها بسبب حملها بدون زواج

أعلنت الفنانة قمر اللبنانية، حملها بدون زواج، مما آثار جدل الجمهور وعرضها لهجوم كبير لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وردت قمر اللبنانية على هذا الهجوم قائله: "السوشيال ميديا سيف ذو حدين، ولا مرة قررت أبخل على محبيني بمعلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بيحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه».



وأضافت قمر: «من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين حامل، للدرجادي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر»، متابعة: «مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكون سنجل مازر، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسؤوليته».



