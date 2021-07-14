بالتقسيط على 6 أشهر للموظفين.. تموين البحر الأحمر يعلن توافر خراف حية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، برئاسة المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين، عن توافر جميع السلع الغذائية الأساسية بجميع منافذ الجمعيات الاستهلاكية بمدن المحافظة المختلفة.



أكد بيان عن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، عن توافر لحوم سودانية طازجة بسعر 85 جنيها للكيلو، ولحوم مستورده مجمدة 65 جنيها، و95 جنيها للحوم الضأن المبرده.



ومن جانبه قال المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، أن هناك خراف حيه سعر الكيلو 65 جنيها وبالتقسيط للموظفين على 6 أشهر، لافتًا أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بجميع مدن المحافظة.