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تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال عيد الأضحى

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال فترة عيد الأضحى المبارك المقبل.

وقال "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامية "قصواء الخلالي" ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم اف ام" اليوم الأربعاء: "سيكون هناك ارتفاع بسيط في درجات الحرارة أيام الجمعة والسبت والأحد".

وأشار إلى أن درجة الحرارة ستعود كما كانت من 35 إلى 37 مع ارتفاع نسب الرطوبة، ناصحًا المواطنين بتجنب التواجد في الأماكن المغلقة بسبب درجات الحرارة، وكذلك الابتعاد عن أماكن الازدحام الشديد.

وأردف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يجب أيضا الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة وخاصة في الفترة ما بين الظهيرة إلى العصر، ويجب التواجد أسفل الشمسية في حالة التواجد أمام الشواطئ.

وطالب المواطنين أيضًا الابتعاد عن أماكن الشبورة والتي ستكون خفيفة في الصباح وتختلف من محافظة إلى أخري من بعد الفجر وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويجب تنجب قيادة السيارة في هذا التوقيت.

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