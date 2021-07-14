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الامتحان مبيتحلش.. كيف تفاعل طلبة الثانوية العامة مع صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية؟

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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"الامتحان مبيتحلش".. هكذا عبر عدد من طلبة وطالبات الشعبة العلمية رياضيات، بالثانوية العامة، عن غضبهم الشديد، من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية، الذي أدوه، اليوم الأربعاء، في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة، التي بدأت يوم السبت الماضي.

واشتكى عدد من الطلبة والطالبات، من صعوبة الامتحان، وضيق الوقت، حيث قال بعضهم إن الامتحان احتوى على كثير من النقاط والأسئلة الصعبة للغاية، خصوصا السؤال الثاني بالجبر، والسؤال الأول بالهندسة الفراغية.

وقال طلاب آخرون إن الوقت المحدد للإجابة على أسئلة الامتحان لم يكن كافيا، مما انعكس على كثير منهم سلبا، إذ فقدوا التركيز بسبب ضيق الوقت، ورغبتهم في الانتهاء من حل الأسئلة قبل تسليم الأوراق.

فيما دخل بعض الطلبة في نوبات من البكاء، مؤكدين أن الأسئلة احتوت على كثير من النقاط غير الواضحة.

ورفع الطلاب شعار "هنسقط كلنا"، بسبب عدم تمكنهم من الإجابة على الأسئلة البالغ عددها 25 سؤالا، خلال ساعتين فقط، حيث قال محمد أحمد، أحد طلاب الثانوية العامة بالدقهلية: "هنسقط كلنا، فيه حاجات صعبة ملحقناش نفكر فيها، لو كان الوقت مناسب كنا عرفنا نحل".

100 ألف و435 طالبا وطالبة أدوا الامتحان

وأدى 100 ألف، و435 طالبا طالبة بالشعبة العلمية رياضيات، امتحان مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، من إجمالى 100 ألف، و749 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الخامس من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

استبعاد رؤساء لجان وملاحظين

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ونائب رئيس عام الامتحان، إنه تم استبعاد رئيس لجنة بمحافظة البحيرة، نتيجة لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما تم استبعاد ملاحظين اثنين بإدارة النزهة في محافظة القاهرة، وذلك نتيجة رصد كاميرات المراقبة لعدم الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجنة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط 9 حالات غش

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، ملاحظات عدة، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 9 حالات غش وهم:

- الطالب "ع. ا. م" بإدارة بندر دمنهور، بمحافظة البحيرة، نظرًا لحيازته هاتف محمول ويتلقى الإجابات من خلال واتساب.

- الطالب "ا. م. ا" بإدارة مركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، نظرًا لحيازته جهازي تابلت تم تهكيرهما.

- الطالب "ا. ع.م" بإدارة الدقي، بمحافظة الجيزة، نظرًا لحيازته قلم بكاميرا، وشريحة وجد عليها صور من الامتحان.

- الطالب "ا. م. ع" بإدارة كوم أمبو، بمحافظة أسوان، نظرًا لحيازته هاتف محمول ويتلقى إجابات.

- الطالب "م. ب. ع" بإدارة كوم أمبو، بمحافظة أسوان، نظرًا لحيازته هاتف محمول ويتلقى الإجابات من خلال التليجرام.

- الطالب "ا. م. ا" بإدارة جنوب السويس، بمحافظة السويس، نظرًا لضبط جهاز تابلت مهكر.

- الطالب "م. ع. ا" بإدارة سمالوط، بمحافظة المنيا، نظرًا لضبط هاتف محمول بحوزته.

- الطالبة "هـ. ا. ف" بإدارة زفتى، بمحافظة الغربية، نظرًا لضبط جهاز تابلت بشريحة خارجية.

- الطالب "م. ي. ا" بإدارة شرق طنطا، بمحافظة الغربية، نظرًا لضبط هاتف محمول بحوزته.

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