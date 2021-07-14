Advertisements

علي باباجان يوجه انتقادات حادة لأردوغان وحكومته

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 
 انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض ، ووزير الاقتصاد الأسبق، علي باباجان، التواجد العسكري التركي في أفغانستان، وقال للرئيس التركي رجب طيب أردوغان «هل عرفت رأي الشعب حيال تلك القضية؟! حكومتك جعلت البلاد لعبة لمصالحها الخاصة».

 

وأضاف باباجان خلال اجتماع حزبه،، أن «إمكانية إرسال الجنود الأتراك لأفغانستان وشرعيتها تعود للبرلمان التركي، وكذلك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا يوجد قرار بذلك من الأمم المتحدة أو البرلمان التركي، فكيف يصر أردوغان على إرسال تلك القوات؟!».

 

وأكد أن من حق الشعب معرفة الخطط الاستراتيجية وخطة الخروج والهدف من التواجد العسكري في أفغانستان، قائلًا: «لقد احتفظت بقوات الأمن الخاصة بنا في بلدان أخرى، إذًا ما الهدف الاستراتيجي منها؟ وما هي خطة الخروج من هناك؟».


 
 

وأوضح أن «حكومة البلاد لديها عقلية إدارية تسعى إلى الحفاظ على استمرار سلطتها من خلال الصراعات، وليس عن طريق السلام»، مؤكدًا أن حكومة أردوغان جعلت البلاد لعبة لمصالحها الخاصة.

أخبار تهمك

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 7 ساعات

لابورتا يصفع بيريز ويقترب من حسم الصفقة الذهبية لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ ساعة و نصف

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ يوم

عاجل.."على جهاز تنفس صناعي".. عضو لجنة كورونا يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 18 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ حوالي 5 ساعات

معلومات جديدة عن المتحرش وضحيته داخل ميكروباص أوسيم

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يحسم موقفه من رحيل نجم الأهلي للكالتشيو

منذ ساعتين و 31 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

12:00 م

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

05:01 م

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

04:00 م

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس