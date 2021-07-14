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"ولع في التوك توك ورمى نفسه في النيل".. النيابة تباشر التحقيق في انتحار سائق بالعياط

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار سائق، بمنطقة العياط، بسبب مروره بأزمة نفسيه، حيث طلبت النيابة تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بانتحار سائق، عن طريق إشعال النار في الـ"توك توك" الذي يمتلكه حتى تفحم، ثم رمى نفسه في نهر النيل بمنطقة العياط.

بالفحص تبين أن السائق كان يمر بأزمة نفسية، حيث قرر إنهاء حياته وألقى بنفسه في النيل، وتولت النيابة التحقيق.

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