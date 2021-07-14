جامعة كفر الشيخ تنظم ملتقى لخريجي كلية التربية النوعية





نظمت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ملتقى خريجي كلية التربية النوعية بقاعة المؤتمرات بالكلية، جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.



وأشرف على الملتقى الدكتورة داليا عماد الدين المصرى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتورة سهيرمجدی جرجس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء حسني الأشرف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



ويهدف الملتقى إلى تنمية مهارات التسويق الألكتروني من خلال عقد دورات وورش العمل" on line " بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ووزارة الاتصالات وزيادة التواصل والتعاون بين الجامعة وخريجيها ومؤسسات المجتمع المحلي، بما يضمن الطرق السليمة لإيجاد دور فاعل للخريجين في مجتمعاتهم وإبراز تجارب ناجحة لبعض خريجي الكلية في المجتمع داخليا وخارجي.



وفي كلمتها رحبت عميد الكلية الدكتوره أماني شاكر بالحضور وتوجهت بالشكر لإدارة الجامعة لدعمها المستمر للكلية في مختلف المجالات كما وجهت الشكر لإدارة الكلية على مجهوداتها في تحقيق التواصل الفعال مع كافة الإدارات.

وأوضحت شاكرأن كلية التربية النوعية تنفذ توجبهات إدارة الجامعة ممثلة في الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة في توفير كافة أشكال الدعم لجميع خريجي الكلية وبناء قنوات اتصال بين الخريجن وكليتهم ومجتمعهم ودعوة الخريجين للمشاركة والحضور في مناسبات الكلية وأنشطتها ودعوة أصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى لتوفير فرص العمل.



وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، على أهمية تبادل الخبرات والتواصل مع خريجي كلية التربية النوعية وتوصيل كل جديد في مجال العلوم النوعية وعلاقتها بسوق العمل وتنمية مهارات ومعارف شباب الخريجين للتعرف علي المستحدثات في مجال العلوم النوعية،لافتا أن الجامعة تحرص على تشجيع شباب الخريجين على الإنتاج والتصنيع ومساعدتهم في تنظيم معارض للتسويق والتواصل مع المعارض في القاهرة للعرض على نطاق واسع، متمنيا التوفيق للجميع.