رئيس الوزراء يوجه بمتابعة مواقف السيارات لمنع محاولات استغلال المواطنين من السائقين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة.



وفى مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء المحافظين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على مصر والشعب المصرى بالخير والرخاء.



وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، ضرورة متابعة توافر الوقود بأنواعه والغاز بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وخاصة فى المحافظات الساحلية والأماكن التى يرتادها المواطنون بشكل مكثف فى الإجازات والعطلات، وكذا الاهتمام بالشواطئ فى هذه المحافظات الساحلية، إلى جانب متابعة ومراقبة وتيسير حركة النقل بالقطارات ووسائل النقل العام ومترو الأنفاق، كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمتابعة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس لمنع أى محاولات لاستغلال المواطنين من السائقين، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، وخاصة فى المتنزهات العامة ووسائل المواصلات، والتصدى بكل حسم لأية مخالفات فى هذا الشأن.