Advertisements

بالأرقام ..ارتفاع نسب البطالة في تركيا بسبب التراجع الكبير للاقتصاد

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
 أكد معهد الإحصاء التركي، أن معدل البطالة لشهر مايو الماضي بلغ 13.2 %، ليصبح عدد العاطلين عن العمل في تركيا 4 ملايين و237 ألف مواطن.

 

وانخفض معدل التشغيل في البلاد بنسبة 0.4 %، ليبلغ متوسط التشغيل 43.8 % في البلاد، بنحو 27 مليونًا و844 ألف عامل، وفقًا لموقع «جمهورييت» التركي.

 

كما ارتفع معدل البطالة الموسمية لشهر مايو 2021 ليبلغ 27.2 %، وكانت نسبة البطالة الموسمية للشهر الذي يسبقه 21.7 %، كما انخفضت القوة العاملة بمقدار 481 ألف شخص مقارنة بالشهر الذي يسبقه، ليصبح 32 مليونًا و81 ألف مواطن.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.."على جهاز تنفس صناعي".. عضو لجنة كورونا يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز

منذ أقل من ساعتين

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ حوالي 5 ساعات

معلومات جديدة عن المتحرش وضحيته داخل ميكروباص أوسيم

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ يوم

الخطيب يحسم موقفه من رحيل نجم الأهلي للكالتشيو

منذ ساعتين و 31 دقيقة

لابورتا يصفع بيريز ويقترب من حسم الصفقة الذهبية لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

12:00 م

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

05:01 م

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

04:00 م

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس