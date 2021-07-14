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السعودية: 5 آلاف شخص يخدمون 60 ألف حاج فى زمن كورونا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
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 جند المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل في السعودية 5000 شخص من كوادره البشرية لتنفيذ خطته التشغيلية لموسم حج هذا العام الاستثنائي في المشاعر المقدسة.

وكشف نائب رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل الدكتور ساعد الجهني، في تصريحات اليوم الأربعاء، عن أن أكثر من خمسة آلاف عامل من كوادر منشآت خدمة حجاج الداخل، يعملون ليل نهار في المشاعر المقدسة "منى، وعرفات، ومزدلفة".

وأكد نائب رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، أنهم يبذلون أقصى الجهود لخدمة 60 ألف حاج، عبر متابعة تنفيذ خطط إسكان الحجاج وعمليات التنظيم والتفويج والتوعية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وغيرها من الأعمال الموكلة لهم"، وفقا لموقع العربية نت اليوم.

وأوضح الجهني: أنه تم توزيع الحجاج على هذه المؤسسات والشركات وفقاً لرغبة الحاج، وبقدرات استيعابية تتفاوت من 100 إلى 1000 حاج، وذلك حسب قدرة الشركة والتصريح الممنوح لها.

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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