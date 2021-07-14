ياسمين صبري تستمتع بالإجازة الصيفية في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة من أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "صبري" في الصورة أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية على شاطئ البحر، وارتدت ملابس صيفية واعتمدت على تسريحة الشعر منسدل على كتفها.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.