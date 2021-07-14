Advertisements
ياسمين صبري تستمتع بالإجازة الصيفية في أحدث ظهور
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:27 م
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة من أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهرت "صبري" في الصورة أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية على شاطئ البحر، وارتدت ملابس صيفية واعتمدت على تسريحة الشعر منسدل على كتفها.
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة” وغيرهم.
وظهرت "صبري" في الصورة أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية على شاطئ البحر، وارتدت ملابس صيفية واعتمدت على تسريحة الشعر منسدل على كتفها.
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة” وغيرهم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements