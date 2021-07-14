Advertisements

ياسمين صبري تستمتع بالإجازة الصيفية في أحدث ظهور

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة من أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "صبري" في الصورة أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية على شاطئ البحر، وارتدت ملابس صيفية واعتمدت على تسريحة الشعر منسدل على كتفها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

لابورتا يصفع بيريز ويقترب من حسم الصفقة الذهبية لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.."على جهاز تنفس صناعي".. عضو لجنة كورونا يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز

منذ ساعتين و 23 دقيقة

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ يوم

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ 18 دقيقة

عاجل - تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 7 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 19 ساعة

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

بالتايجر .. ياسمين صبري وأبو هشيمة في أحدث ظهور لهما

شاهد.. غفران محمد تستمتع بالأجواء الصيفية من الشاطئ

بالأخضر ياسمين صبري تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة ناعمة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

بفستان أنيق.. ياسمين صبري تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

06:40 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

12:00 م

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

05:01 م

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس