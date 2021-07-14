رئيس الوزراء يكشف موقف «الشيشة» في العيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين منذ قليل، على حظر تقديم النرجيلة «الشيشة» في المقاهي والأماكن الترفيهية، خلال عيد الأضحى المبارك.



