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رئيس الوزراء يكشف موقف «الشيشة» في العيد

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين منذ قليل، على حظر تقديم النرجيلة «الشيشة» في المقاهي والأماكن الترفيهية، خلال عيد الأضحى المبارك.

كما شدد الدكتور مدبولي، على مراعاة الالتزام بالتوقيتات الواردة بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وقراري وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية، فيما يخص فتح وإغلاق المحال التجارية، والمنشآت، والمطاعم السياحية، والمقاهي، وغيرها، مع التأكيد على حظر تقديم النرجيلة، والالتزام بنسب التواجد أو الإشغال المقررة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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