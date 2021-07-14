عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز





اقترب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، من حسم صفقة التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.





مفاوضات الزمالك لضم دونجا





ودخل نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، دائرة إهتمامات مسؤولي القلعة البيضاء بعدما أبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون رغبته في التعاقد مع اللاعب.





وارتبط اسم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بالزمالك فى مواسم الانتقالات الماضية، إلا أن إدارة بيراميدز رفضت التفريط فى خدمات اللاعب الدولي.





ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، فى فتح خط مفاوضات مع نظرائهم فى بيراميدز لحسم صفقة نبيل عماد دونجا.



