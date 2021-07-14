"محلية البرلمان" توصي بتشديد الرقابة والتصدى للباعة الجائلين بأسيوط

دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأجهزة التنفيذية في محافظة أسيوط، إلي تكثيف الحملات وتشديد الرقابة لمنع الإشغالات والتعديات علي الطرق والشوارع، والتصدي للباعة الجائلين.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب حسام ماضي، بشأن تدني مستوى النظافة وانتشار القمامة وإشغالات الباعة الجائلين بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، فضلا عن عدم رصف الشوارع وتقاعس موظفي الوحدة المحلية عن مواجهة الإشغالات بالمدينة، مما أدى إلى صعوبة حركة سير المواطنين، وطلب إحاطة مقدم من النائبة مريم عبد الملك القمص، بشأن سوء حالة النظافة بقرى ومدن محافظة أسيوط، بالرغم من وجود صناديق لجمع القمامة، وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.



وعقب اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قائلًا: "رصدنا 110 ملايين جنيه لمنفلوط فقط في رصف الطرق، وخلصنا الصرف الصحي، وسنوصل الغاز، لذلك الرصف سيكون بعد توصيل الغاز الطبيعي".



وبخصوص مشكلة النظافة، أشار إلى أن القري في النظافة أفضل من المدن، متابعًا: "المحافظة محظوظة إنها ضمن المحافظات التي دخلت منظومة النظافة والمخلفات الجديدة، واشترينا 24 ماكينة شفط الأتربة وغيرها، وعندنا 2000 بؤرة في أسيوط".





ولفت المحافظ، إلي أن ثقافة المواطن عنصر مهم في الحفاظ علي النظافة، والقضاء علي القمامة، قائلًا: "المواطن اللي بياكل أي شئ مع أي حاجة ويرميها علي الأرض".





واستعرض المحافظ منظومة النظافة والمخلفات في أسيوط ومراكزها، مشير إلي المشاركة المجتمعية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.





وقال حسام مهران، رئيس مركز ومدينة منفلوط، إن تكسير الشوارع لأنه يتم فيها صرف صحي ومرافق، قائلًا: "لو رصفنا الشارع يتعارض سيتعارض مع أعمال الغاز الطبيعي، وذلك فيه إهدار مال عام، واتفقنا مع شركة الغاز تخلص توصيل الغاز خلال أشهر قليلة".



وبشأن السوق في منفلوط، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن السوق يحتاج لتحديث، وإعادة دراسة الرؤية التصميمية والاستخدام الأمثل للسوق، ومواجهة هيبة الدولة في مواجهة الباعة الجائلين.

