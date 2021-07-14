حقيقة رغبة مانشستريونايتد في ضم نجم نابولي

تحدث وكيل أعمال الإيطالي جيوفاني دي لورينزو نجم دفاع نابولي الإيطالي عن حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بالحصول على خدمات النجم الإيطالي.

وأفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو بأن مانشستر يونايتد غير مهتم بالتعاقد مع دي لورينزو وأن النجم الإيطالي سيجدد عقده مع نابولي حتى 2026.

وقال وكيل أعمال النجم الإيطالي في تصريحات صحفية:"قرأت عن اهتمام مانشستر يونايتد لكن هذا الحديث في الصحف فقط، إذا كانت هناك أشياء حقيقية سنكون نحن من نوضحها للنادي".

واختتم وكيل أعمال النجم الإيطالي حديثه قائلا:"في الوقت الحالي لم يصل لنا أي عرض رسمي من مانشستر يونايتد أو أي نادي آخر ".