محافظ سوهاج: 25 مجزر جاهزة للعمل طوال اليوم وذبح الأضاحي بالمجان





شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة بإحكام الرقابة ومنع الذبح خارج المجازر المعتمدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين لتلك التعليمات، وذلك حفاظا على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.





وأشار المحافظ إلى جاهزية 25 مجزر بنطاق المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة بدءا من الغد، وذبح الأضاحي بالمجان، موجها بالتنسيق بين الطب البيطري، والتموين، ومباحث التموين، والصحة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، لتكثيف الحملات ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر، ورصد أي حالات للذبح خارج المجازر، على أن يتم وقف جميع الراحات والإجازات خلال أيام العيد.