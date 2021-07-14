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الصحة العراقية تلوح بالإغلاق الشامل في حال ارتفاع إصابات كورونا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، أن العراق لم يتعد مرحلة الخطر وأنه ليس بمنأى عن ما يمر به العالم من وضع وبائي خطير وأن الإصابات سترتفع مرة أخرى نتيجة التراخي الواضح والاستهانة بتنفيذ الإجراءات الوقائية، بل عادت كل مظاهر التجمعات البشرية واستئناف العادات الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) أنها حرصت طيلة الفترة الماضية من خلال بياناتها وتصريحات الخبراء والاستشاريين في الأمراض الوبائية على تكرار التحذير والتنبيه للمواطنين الكرام من خطورة الموجة الوبائية الثالثة لجائحة "كورونا" وضرورة الابتعاد عن الاستهانة بتطبيق الإجراءات الوقائية وخطورة التجمعات، وضرورة الإسراع في أخذ اللقاح.

وأعربت عن أسفها للضعف في تعاون المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والتأخر في أخذ اللقاحات الآمنة والرصينة المتوفرة في كافة المستشفيات والمراكز الصحية، داعية إلى تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.

وحثت وزارات الدولة كافة والمؤسسات الحكومية والاهلية على متابعة التزام موظفيها بارتداء الكمام وتعقيم اليدين أثناء الدوام والتباعد الجسدي لتنفيذ الإجراءات الوقائية والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وحث الموظفين على أخذ اللقاحات أو إجراء مسحات PCR بشكل أسبوعي.

وأشارت الوزارة إلى أنها تراقب الوضع الوبائي عن كثب وبقلق شديد، وستقدم التوصيات التي قد تشمل اتخاذ الإجراءات الأكثر تشددًا في حال تواصل زيادة الإصابات بشكل خطير ومنها فرض الحظر الشامل وغلق الحدود لقطع سلسلة انتشار العدوى لتقليل نسب الاصابات والوفيات وحماية المواطنين من الخطر.

وأكدت على الفرق الصحية بتكثيف حملاتها الرقابية على المطاعم والمقاهي والأماكن الترفيهية والقاعات وغيرها لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية واتخاذ الإجراءات العقابية بحق المخالفين منهم استنادًا إلى قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

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