Advertisements

شكرى يبحث مع نظيره الماليزى الإعداد للجنة المشتركة المقرر عقدها فى كوالالمبور

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
تلقى وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من نظيره وزير خارجية ماليزيا “هشام الدين حسين”، حيث تباحثا حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مجمل المجالات والدفع بها قدمًا لآفاق أرحب. كما تناولا الإعداد للجنة المشتركة على مستوى وزيريّ الخارجية المقرر عقدها في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والترتيبات ذات الصلة في هذا الشأن، بما في ذلك الاجتماع الأول للمشاورات السياسية بين كبار مسئولي وزارتي خارجية البلدين المقرر عقده بالقاهرة.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا الحرص على الارتقاء بالعمل المشترك ومواصلة الدفع قُدمًا بمسار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربا عن أهمية استمرار التشاور لتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام.

أخبار تهمك

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 23 ساعة

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.."على جهاز تنفس صناعي".. عضو لجنة كورونا يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ 19 دقيقة

لابورتا يصفع بيريز ويقترب من حسم الصفقة الذهبية لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ نصف ساعة

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

06:40 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

12:00 م

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

05:01 م

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس