الحكومة الصومالية تعرب عن قلقها إزاء أعمال العنف بجنوب أفريقيا

أعربت الحكومة الفيدرالية الصومالية عن قلقها إزاء أعمال العنف التي قتل فيها أربعة صوماليين، وجرح آخرون، ونهبت محلات تجارية للمواطنين الصوماليين في أجزاء مختلفة من محافظة كوازولو ناتال بجنوب إفريقيا خلال الـ 72 ساعة الماضية.





ودعت الحكومة الصومالية - في بيان اليوم الأربعاء حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية - حكومة جنوب إفريقيا إلى بذل جهود لحماية المواطنين الصوماليين، لضمان سلامة حياتهم ومحلاتهم التجارية.





وأضافت أن الحكومة تفتخر بعلاقتها التاريخية مع شعب جنوب إفريقيا خلال كفاحه ضد الفصل العنصري، ومستوى الدعم السياسي والاقتصادي والاستراتيجي الذي قدمته على الفترة الماضية.



