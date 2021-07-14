النمسا تحظر تنظيم الإخوان (فيديو)

استكمالا لعملية الحصار الأوروبية للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، حظر البرلمان النمساوي تنظيم الإخوان، ومنعه من ممارسة أي عمل سياسي.

الخطوة الجديدة تأتي في إطار الإجراءات الأخيرة، التي اتخذتها النمسا لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتي تتمثل في إقرار قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة كافة التنظيمات الإرهابية، لتصبح النمسا أول دولة أوروبية تحظر التنظيم بشكل كامل، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

وكانت النمسا قد أقرت قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف حظر التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها ووقف أنشطتها،ويتيح تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين، ويسهل عملية مراقبتهم ومراقبة خطاب لكراهية. فهل تحظر باقي الدول الأوروبية تنظيم الإخوان؟‏.