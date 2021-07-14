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لرفع الإنتاج .. ندوات إرشادية للنهوض بمحصولي القطن والأرز في كفر الشيخ

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة،اليوم الأربعاء، ندوة ارشادية وتدريبية للنهوض بمحصولي القطن والأرز،لرفع الإنتاجية بمراكز المحافظة، بإشراف الدكتور ناجح غربيه، وكيل وزارة الزراعة،و إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية، وبحضور باحثي القطن بمركز البحوث الزراعية، وأخصائي القطن بالمديرية وذلك في إطار الحملة القومية للنهوض بمحصولي القطن والأرز.

أوضح الدكتور ناجح غربيه، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أن المدارس الحقلية للمزارعين فى المحافظة تهدف إلى تعريف المزارعين بأحدث الطرق والأساليب الزراعية الصحيحة والحديثة المؤدية إلى إنتاج أفضل مع تقليل التلوث بالمبيدات، وتتضمن الموضوعات الرئيسية تعريف المزارعين بأهم العمليات الزراعية الخاصة بالقطن والأرز في شهري يوليو وأغسطس في جو من المشاركة وتبادل الخبرات.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، تم تقديم توصيات لمزارعي القطن بالري المنتظم مع عدم التغريق والتعطيش،وعدم الري وقت الظهيرة والري على فترات متقاربة وترشيد المياه والرش بالمبيدات الحشرية، لمقاومة حشرات القطن، مشيرا إلى تهدف الندوات لنقل كافة التوصيات الفنية الحديثة من معهد بحوث القطن لتوصيلها مباشرة للمزارعين من خلال الندوات الإرشادية التي تعقد قبل زراعة المحاصيل للوقوف على السياسة الصنفية للأصناف السائدة زراعتها في إطار فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصولي القطن والأرز.

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