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واقع 30 سيدة.. الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية عنتيل الصعيد

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في قضية «عنتيل الصعيد» المتهم فيها طبيب العلاج الطبيعي وأمراض السمنة «أمجد.و» 45 سنة، والذي أكدت التحريات أنه مارس الطب رغم حصوله على بكالوريوس تجارة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أقام علاقات مع زوجات لشخصيات معروفة، مستغلا سفر أزواجهن إلى الخارج ليقيم علاقات محرمة داخل شقة إيجار بمنطقة بني مزار.

وأكدت المصادر أن «أمجد.و» المعروف إعلاميًا بـ «عنتيل الصعيد» أنكر في التحقيقات كل التهم المنسوبة إليه وقال: «لم أجبر سيدة على ممارسة الرذيلة معي وأن الـ30 سيدة حضرن إلى غرفة نومي برضاهن ودخلن معي في علاقات محرمة والتصوير تم برضاهن» حسب قوله.

كانت النيابة العامة قررت تجديد حبس «عنتيل الصعيد» 15 يوما على ذمة التحقيقات ممارسة الرذيلة، وأيضا حبس 4 متهمين آخرين على بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها في التليفون الخاص بالمتهم، بهدف ابتزازهم للحصول منه على مبالغ مالية.

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عنتيل الصعيد بوابة الفجر الفجر

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