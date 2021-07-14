رئيس جامعة المنصورة يتفقد معرض مشروعات تخرج الدفعة الثالثة بكلية الفنون الجميلة



تفقد اليوم الأربعاء الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمد عطية البيومي نائب ريس الجامعة للتعليم والطلاب معرض مشروعات تخرج الدفعة الثالثة فنون والدفعة الأولى عمارة بكلية الفنون الجميلة بالجامعة الذى يقام بالكلية.

وأثنى رئيس جامعة المنصورة على الجهد المبذول من طلاب كلية الفنون الجميلة وأساتذتها لإقامة هذا المعرض مشيرا للمستوى المتميز لطلاب الكلية والذى يعكس الحس الفنى وارتفاع مستوى مهارات الطلاب

وأشار الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة إلى أن هذا المعرض يتضمن1400 عمل فنى بأقسام الجرافيك، التصوير، النحت، الديكور.

وأضاف أن هذه الأعمال الفنية تقيمها لجنة تحكيم مكونة من 50 عضوا من أساتذة النحت والديكور والتصوير والجرافيك بالجامعات المصرية.

ونوه بتناول هذه الأعمال الفنية لكافة جوانب الحياة حيث تناولت أعمال الديكور المناطق السياحية والفنادق والنوادى وركزت أعمال الجرافيك على التصميمات المطبوعة والموضوعات التجريبية، واهتمت أعمال النحت بالموضوعات التجريدية، واستعرضت أعمال الفنون التعبيرية السينما والتليفزيون والمسرح.

وأشاد بدعم وكلاء الكلية وبالجهد المبذول من أساتذة الكلية وطلابها لإقامة هذا المعرض من خلال التواصل المستمر بين الطلاب والأساتذة