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إطلاق منصة إلكترونية لتسويق المنتجات الزراعية العضوية قريباً

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية لتسويق المنتجات الزراعية العضوية للمزارعين قريباً.

 

ووقعت الوزارة، ممثلة بمشروع دعم تسويق وتجهيز الأغذية العضوية، وفقا لبيان لها، مذكرة تفاهم مع إحدى شركات التجارة الإلكترونية؛ لوضع لمساتها الأخيرة لإطلاق منصة "إلكترونية" والتي تتيح للمزارعين العضويين إجراء عمليات البيع عن طريقها.

 

وأضافت "البيئة"، أن هذه المنصة تهدف إلى تطوير عمليات تسويق المنتجات الزراعية العضوية وبيعها إلكترونياً، وإتمام جميع العمليات اللوجستية من خلال منصة إلكترونية تمكن المزارعين العضويين من إنشاء متاجر إلكترونية يتم عبرها عرض منتجاتهم على التجار، وربط عمليات النقل وتوصيلها للمستهلك، وإتمام عمليات الدفع بكل سهولة.

 

وأوضحت الوزارة، أن هذه المبادرة تأتي تأكيداً لمواكبة الشراكات لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الرقمي، وتوجهات المملكة في مشاريع التنمية المستدامة والاهتمام بمختلف القطاعات الحيوية كالزراعة العضوية، ودعماً للمزارعين العضويين وتمكينهم من عرض منتجاتهم وتسويقها.

 

وحققت الزراعة العضوية خلال السنوات الأخيرة نتائج إيجابية نحو زيادة الإنتاج وتطوير مردوده ليكون منتجاً غذائياً آمناً وصحياً وخالياً من المكونات الكيميائية، ليحقق التطوير والتوسع في إنتاج الزراعة العضوية ودعمها؛ بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لتحفيز التحول إلى الزراعات العضوية، لكونها إحدى أهم الركائز الأساسية لبناء أنماط إنتاجية مستدامة وذات قدرة تنافسية عالية.

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منصة الكترونية تسويق المنتجات الزراعية السعودية

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