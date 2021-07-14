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"بإطلالة سوداء".. درة تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة التونسية درة صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت درة بإطلالة سوداء أنيقة، وميك أب هادئ وشعر ملموم مما آثار إعجاب الجمهور وعبرو عن ذلك من خلال خاصية التعليقات.

وكانت آخر أعمال درة مسلسل "بين السما والأرض" من 15 حلقة، وبطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل.

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