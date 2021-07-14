"التعليم" تصدر فيديو لطريقة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحي لطريقة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.





وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021– 2022، بدءًا من 13 يوليو 2021 وحتى 31 يوليو 2021، وذلك عبر الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني



