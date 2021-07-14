Advertisements

"التعليم" تصدر فيديو لطريقة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:23 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحي لطريقة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021– 2022، بدءًا من 13 يوليو 2021 وحتى 31 يوليو 2021، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

الجدير بالذكر، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة لمعايير الجودة العالمية، والمكافآت المالية أثناء فترات التدريب، والأنشطة الرياضية والفنية، والرعاية الصحية، ذلك بالإضافة إلى توفير الزي المدرسي للطلاب، وأتوبيسات لنقلهم لأماكن التدريب، وأولوية تعيينهم بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر التعليم

أخبار تهمك

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ يوم

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ نصف ساعة

عاجل.."على جهاز تنفس صناعي".. عضو لجنة كورونا يكشف تطورات حالة دلال عبد العزيز

منذ ساعتين و 24 دقيقة

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ 19 دقيقة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 7 ساعات

لابورتا يصفع بيريز ويقترب من حسم الصفقة الذهبية لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

06:40 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

12:00 م

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

05:01 م

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

04:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس