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"التعليم" تصدر فيديو لطريقة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:23 م
ريما خليفة
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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو توضيحي لطريقة التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقدم إلكترونيًا للطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2021– 2022، بدءًا من 13 يوليو 2021 وحتى 31 يوليو 2021، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
الجدير بالذكر، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها مثل الحصول على شهادة مصرية مطابقة لمعايير الجودة العالمية، والمكافآت المالية أثناء فترات التدريب، والأنشطة الرياضية والفنية، والرعاية الصحية، ذلك بالإضافة إلى توفير الزي المدرسي للطلاب، وأتوبيسات لنقلهم لأماكن التدريب، وأولوية تعيينهم بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.
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