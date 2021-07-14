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مجلس الأمن الروسي: سنرد بأشد الطرق على الاستفزازات لحادث المدمرة البريطانية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:21 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد مجلس الأمن الروسي، اليوم الأربعاء، عن عزم موسكو على الرد بأشد الطرق عن الاستفزازات المماثلة لحادث انتهاك المدمرة البريطانية "ديفندر" للمياه الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وقال نائب سكرتير مجلس الأمن ميخائيل بوبوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، إن "مثل هذه التصرفات لن تعرقل روسيا عن منعها بأشد الطرق، بصرف النظر عن جنسية السفينة المنتهكة"، واصفًا، فى الوقت نفسه، حادث المدمرة البريطانية فى البحر الأسود يونيو الماضي، بالاستفزاز الممنهج.

وكانت موسكو، قد أعلنت، الشهر الماضي، أن قوات حرس الحدود أطلقت طلقات تحذيرية بعد خرق سفينة حربية بريطانية، حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان سابق، أن مدمرة (ديفندر) البريطانية، قد خرقت حدود بلادها وتسللت إلى داخل حدود المياه الروسية لمسافة ثلاثة كيلومترات، قرب ساحل القرم الجنوبي.

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