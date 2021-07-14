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ريهام عبد الحكيم بقيادة سحاب على مسرح النافورة
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:23 م
الفجر الفني
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مختارات من اعمال زمن الفن الجميل التي ابدعها كبار الملحنين تقدمها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب بمشاركة نجمة الأوبرا ريهام عبدالحكيم وذلك خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء الجمعة 16 يوليو على مسرح النافورة منها في يوم وليلة - أمل حياتي ل محمد عبد الوهاب ، ع اللي جري ل حلمى بكر ، موشحى ياغريب الدار وعجبا لغزال ل فؤاد عبد المجيد ويصحبهما تابلوهات استعراضية يؤديها عناصر من فرقة باليه اوبرا القاهرة وغيرها الى جانب عدد من اعمالها الخاصة التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة .
يذكر ان ريهام عبد الحكيم بدأت الغناء مع كورال أطفال الاوبرا وسطرت شهادة ميلادها من خلال أدائها لأحدى المراحل العمرية فى المسلسل الشهير كوكب الشرق كما تغنت بالعديد من المقدمات الغنائية لمسلسلات تليفزيونية وافلام سينمائية ناجحة وواصلت تألقها من خلال حفلات دار الاوبرا المصرية حتى اصبح لها اعمالها واغانيها الخاصة التى اشاد بها الجمهور والنقاد .
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