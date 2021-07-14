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وكيل صحة الشرقية يتابع إجراء تحليل الحمض النووي لفيروس كورونا للمواطنين

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور علي المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات المعملية المقدمة للمواطنين، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمعمل، والتأكد من عمل الأجهزة المعملية بكفاءة، وتوافر الكيماويات والمستلزمات اللازمة للعمل، كما تفقد وحدة الـPCR ومتابعة إجراء تحليل الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ للمواطنين، كما تابع عمل الجهاز الجديد المتنقل والذي يقوم باستخراج نتائج الحمض النووي في خلال ١٥ دقيقة كحد أقصى، مقارنة بالجهاز الثابت والذي يستغرق في حدود ٤ ساعات، ووجه وكيل الوزارة مديرة إدارة المعامل، ومديرة المعمل المشترك، باستخدام الجهاز المتنقل في الحالات الطارئة، والحالات التي تحتاج إلي سرعة في استخراج النتائج، للتعزيز من التدخلات الطبية السريعة، حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

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