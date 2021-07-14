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عاجل - تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
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توصل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، لاتفاق على تجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني لمدة خمسة أعوام، وفقا لتقرير نشرته صحيفة (إسبورتيو) الرياضية الإسبانية اليوم الأربعاء.

أوضحت الصحيفة الكتالونية، دون أن تذكر مصدرها، أن برشلونة يأمل في تأكيد الصفقة هذا الأسبوع.

ومن المؤكد أن ميسي /34 عاما/ سينهي مسيرته مع برشلونة إذا تم الاتفاق على العقد الجديد، حيث سيكون عمره 39 عاما عند انتهاء العقد، الذي أشارت الصحيفة إلى أنه يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 600 مليون يورو (2ر709 مليون دولار).

وانتهى عقد ميسي القديم في 30 حزيران/يونيو الماضي، ليصبح الآن لاعبا حرا، غير أن اللاعب الذي يعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم على مر التاريخ، يبدو حريصا على استمرار مسيرته مع برشلونة، التي بدأت منذ أن كان يبلغ من العمر 13 عاما.

وتوج ميسي بلقبه الدولي الأول في مشواره مع منتخب الأرجنتين، بعدما حصل معه على كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بعد فوز منتخب (التانجو) على مضيفه وغريمه التقليدي منتخب البرازيل(السامبا) 1 / صفر، ليحصل على اللقب للمرة الخامسة عشر في تاريخه، والأول منذ عام 1993.

وكان ميسي أعلن في وقت سابق رغبته في الرحيل عن برشلونة لكن النادي حارب بنجاح لإبقائه، ويعتقد أن عودة الرئيس الأسبق للنادي خوان لابورتا لرئاسة برشلونة خلفا للرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، ربما ساهم في إقناعه بالبقاء داخل قلعة (كامب نو) الآن.

ورغم الضغوط المالية التي يعاني منها برشلونة، لكنه نجح في الإبقاء على اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات، والذي يُعتقد أنه سيقتطع جزءا من راتبه الكبير للاستمرار مع الفريق، الذي خاض معه 778 مباراة وأحرز خلالها 672 هدفا، وتوج بـ35 لقبا معه حتى الآن.

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