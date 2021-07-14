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بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يتحرك لضم صفقة مدوية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن دخول مسؤولي القلعة البيضاء في مفاوضات بشكل قوي مع مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش، لضمه بداية من الموسم المقبل.

حيث أكد المصدر، أن التعاقد مع مهند لاشين على رأس اهتمامات الإدارة في الوقت الحالي لتدعيم خط الوسط بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب.

وأثنى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مستوى مهند لاشين، بشكل كبير بعد مشاهدته بعض التسجيلات للاعب، وتحمس لتواجده مع الفريق في الموسم المقبل.

ويعتبر خط وسط نادي الزمالك على رأس أولويات إدارة القلعة البيضاء في الوقت الحالي، لتعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي والذي انتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق غزل المحلة، يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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