مدير ستاد الإسكندرية: رفضنا لقاء الزمالك بسبب حالة الملعب.. ونستعد لإستقبال 14 مباراة في أغسطس

أكد عيسي محفوظ مدير ملعب ستاد الإسكندرية أن سبب رفض ستاد الإسكندرية خوض الزمالك مباراته أمام غزل المحلة يرجع لحالة الملعب الحالية وكم المباريات التي إستضافها الملعب مؤخرا أدت لتدهور حالة الملعب والعشب.





وقال محفوظ في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " أن إدارة الإستاد قد خاطبت إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية وأكدت علي صعوبة إستضافة الملعب للقاء الزمالك وغزل المحلة في الثالث من أغسطس الجاري وهو ماتفهمته إدارة الزمالك".





وأكمل" لدينا أكثر من 14 مباراة خلال شهر أغسطس فقط تتمثل في مباريات الإتحاد السكندري وسموحة والمصري والإسماعيلي وأيضا من المحتمل أن يستضيف الملعب مباراة أو إثنين من منافسات كأس مصر لذلك كان لابد من إغلاق الملعب منذ الرابع من يوليو حتي الخامس من أغسطس للإحلال والتجديد وفق جدول وضع من جانب شركة الصيانه الخاصه بالملعب".





وأنهي مدير ملعب الإسكندرية تصريحاته بأن الموسم الجديد سوف يشهد ضغط غير مسبوق علي الملعب فالإسكندرية الأن تمتلك ثلاثة أندية تلعب مبارياتها في الدوري الممتاز هي الإتحاد السكندري وسموحة وفاركو للأدوية بجانب المصري البورسعيدي ومن المقرر في الفترة بين الموسمين أن يتم تجديد وصيانة الملعب مرة أخري كي نضمن أن يظهر بأفضل صورة كونه الإستاد الأعرق في مصر ولابد من أن يكون كعادته درة ملاعب كرة القدم في مصر.





ومن المقرر أن يفتح ملعب الإسكندرية أبوابه أمام إستقبال مباريات الدوري العام بمباراة الإتحاد السكندري والزمالك في السادس من أغسطس المقبل.



