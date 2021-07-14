معلوف لـ"الفجر": العلاقات بين الإخوان وإيران أمر واقع

أكدت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، أن علاقة جماعة الإخوان بالقيادات الإيرانية أمر واقع كما أنها تجددت بعد إعلان طهران خوضها "الثورة الإسلامية" وهذا أمر مشترك مع الإخوان المسلمين بمعنى اتخاذ الدين ستار لتبرير أهداف مشروعهم لإلغاء مفهوم الدولة أينما حلوا ولتحقيق غايتهم في السيطرة على الحكم تحت شعار "غاية الفتنة تبرر وسيلة التعاون".





وأضافت "معلوف" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الكل يتذكر الواقعة الشهيرة عندما انتفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من قلب معقل الجماعات المتطرفة للدفاع عن تنظيم الإخوان الإرهابي؛ حيث انتقد ظريف سعي الولايات المتحدة الأمريكية لتصنيف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، قائلاً: "الولايات المتحدة ليست في وضع يؤهلها بأن تبدأ في تصنيف الآخرين كمنظمات إرهابية، ونحن نرفض أي محاولة أمريكية فيما يتعلق بهذا الأمر".





وشددت "معلوف" على أن اجتماع الإرهاب الدولي المتمثل بـ (إيران – الإخوان) لبث الفتنة والفوضى ونشر الانقسام بالمنطقة العربية حاليًا ليس بجديد إنما يعود إلى عام 1938 عندما زار الخميني مقر جماعة الإخوان المسلمين، وعقد لقاء خاصًا مع المرشد الأول للجماعة الإرهابية حسن البنا، لتبدأ علاقة بث الفتنه في الوطن العربي.





وأوضحت الإعلامية اللبنانية أن علاقة الإخوان مع إيران ظهرت فعلياً عام 1979، في أعقاب إعلان طهران لما يسمى بـ"الثورة الإسلامية"، وهو ما كان ينادي به تنظيم الإخوان في دعوتهم لاتخاذ الدين كستار لغايتهم، وهو السيطرة على مقاليد الحكم لبث فكرهم المتطرف، مؤكدةً أن هذه العلاقة قائمة على أساس المصالح المشتركة وليست وليدة اليوم.