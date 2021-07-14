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عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، بأن مسؤولو القلعة البيضاء تمكنوا من حسم أولى صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، بأن مسؤولي الزمالك حصلوا على توقيع مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد.

ويسعي مسؤولي القلعة البيضاء إلى حسم الصفقة بشكل نهائي ورسمي مع إدارة نادي طلائع الجيش، وذلك عقب حصولهم على توقيع اللاعب الذي وافق على الانتقال إلى الفريق الأبيض.

ويسعي مسؤولي الزمالك إلى تعزيز صفوف الفريق خاصة في مركز وسط الملعب، وذلك بعد قرار فرجاني ساسي بالرحيل عن الفريق وعدم تجديد عقده.

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مهند لاشين بداية الموسم الفجر الزمالك

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