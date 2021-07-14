وزيرة الثقافة تشيد بنجاح مشاركة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمعرض القاهرة الدولي



يُذكر أن جناح المركز يستهدف تقديم مجموعة متميزة من البرامج الخدمية للجمهور تتضمن إصدارات المركز وأنشطته وإنجازاته، ومختلف الجوائز التي نالها المركز، مع تصدره قائمة مراكز الفكر على مستوى العالم، وكذلك الترويج للتطبيق الإلكتروني الذي أطلقه مؤخرا تحت اسم (IDSC) الذي يُعد منصة مهمة من منصات التواصل مع الجمهور، يُتيح من خلالها المركزُ البيانات والمعلومات المحدثة من مصادرها المتنوعة؛ لتسليط الضوء على أداء القطاعات المختلفة، وتبلغ محتويات التطبيق ما يقرب من 2000 قيمة وعنصر بيان لمؤشرات محلية وعالمية، فضلا عن أسعار السلع محليًّا وعالميًّا، وأبرز مؤشرات البورصات والأسواق المالية وأسعار صرف العملات المختلفة.



ومن الجدير بالذكر أن المركز يستهدف إتاحة المعلومات ودعم اتخاذ القرار وإثراء البنية المعلوماتية وإتاحتها لمجتمع المستفيدين، خاصةً أنه يمتلك مكتبة تُعتبر نموذجًا مصريًّا متميزًا لمكتبة متخصصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من شأنها مساندة جهود المركز بتوفير مصادر المعلومات بكل أنواعها وأشكالها، فضلا عن قواعد البيانات التي يتم تحديثها بشكل دوري بهدف دعم توجهات المركز نحو خدمة متخذ القرار.



يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانةالدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

أشادت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالنجاح البناء الذي حققته المشاركة الاولى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء من خلال الجناح المخصص له بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال52، حيث أظهرت المتابعات الميدانية لفريق عمل المعرض حجم الإقبال الجماهيري المتميز وتفاعل رواد المعرض مع سلسلة الخدمات والتطبيقات المعلوماتية التي قام بها فريق عمل الجناح الخاص بالمركز الذي يعد أهم المراكز البحثية ذات الريادة المتميزة في اتاحة المعلومات والاحصائيات التي يعتد بها في صنع واتخاذ القرار، كما أثنت على الجهود المبذولة في إطار تبادل التعاون الثقافي والفكري الحاصلة بين وزارة الثقافة والمركز لتقديم أفضل الخدمات المعلوماتية للجمهور المصري إبان مدة إقامة المعرض.