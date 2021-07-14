الخميس افتتاح معرض الفنان أحمد دسوقي





وهو فنان درس السينما في أمريكا في السبعينيات وظل يرسم مستخدما تقنيات عديدة ومختلفة ولكنه لم يعرض.





وبعد مرور ما يقرب من خمسين عاما كان لابد له أن يخرج للعلن ولا يكتفي بالرسم لمن حوله وذلك بعد أن أنجز مئات اللوحات

لمحة هو غيض من فيض امتد على مدار عشر سنوات بعد أن وصل قطار العمر لمحطة السبعين.بحضور مجموعة من كبار النجوم الشخصيات العامة منهم الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق والموسيقار طارق شرارة. والفنان التشكيلي اشرف رضا وعدد من الفنانيبن.

يفتتح غدا الخميس في قاعة بيكاسو للفن التشكيلي بالزمالك معرض "لمحة" للفنان السكندري دسكيدسكي وهو الإسم الفني لأحمد دسوقي.