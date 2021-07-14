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مسار إجباري تحتفل بعيد الأضحى في مسرح الزمالك

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء أولى حفلاتها الغنائية على مسرح الزمالك، وذلك في تمام السابعة مساء الأربعاء المقبل.




وتحتفل مسار إجباري مع جمهورها بالقاهرة بعيد الأضحى المبارك عبر سهرة غنائية طويلة تقدم خلالها توليفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، مثل "نهايات الحكاوي" و"متخافش من بكرا" و"أنا هويت" و"زيك أنا".




ومن جانبه قال الفنان طارق صبري، مدير مسرح الزمالك، أن حفل مسار إجباري يأتي في مستهل انطلاقة حفلات موسم الصيف التي يشهدها المسرح وتشمل وجبة متنوعة المذاقات من الألوان الغنائية، من بينها النسخة الأولى لمهرجان الزمالك لموسيقى الروك، مع تحضير عدة مفاجآت موسيقية خلال شهر أغسطس المقبل.




وبدأت مسار إجباري رحلتها الموسيقية منذ 16 سنة وتمكنت من حجز مكانها كواحدة من أهم وأشهر الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، وفي حصيلتها ثلاثة ألبومات، أولها "اقرا الخبر" ومن بعده بسنتين ألبوم "وتقع وتقوم"، وصولا لآخر ألبوماتها "الألبوم"، الذي ظهر منذ ثلاث سنوات وتنشغل حاليا للتحضير لألبومها الرابع.

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