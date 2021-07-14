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مدير وحدة المتابعة: مشتقات البلازما هامة لعلاج هذه الأمراض (فيديو)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة أمنية محمود، مدير وحدة المتابعة لمشروع البلازما، إن مشاركة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة كأول متبرع بالبلازما هو خطوة هامة لإطلاق المبادرة الرئاسية للمشروع القومي لمشتقات البلازما.

وأضافت "أمنية" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن مشتقات البلازما هامة في أمراض الكلى والكبد وبعض أمراض القلب والحروق وعلاج الذين يعانون من سيولة في الدم أو نقص المناعة.

وأشارت إلى أنه يتم استخراج مشتقات البلازما من خلال جهاز مخصوص لفصل البلازما مع إتباع الإجراءات الاحترازية وبعدها يعود الدم كله للمتبرع.

وأوضحت أن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في المتبرع بالبلازما أن يكون السن من 18 إلى 60 سنة، وأن يكون المتبرع سليم صحيًا لا يعاني من أية أمراض مزمنة، داعية المواطنين للذهاب والتبرع من خلال 6 مراكز.

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