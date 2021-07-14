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غدا.." إعلام المستقبل" تستضيف خبراء الدراما والإعلام والسينما

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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تنطلق غدًا الخميس؛ فعاليات مناقشة مشروعات تخرج قسم الإعلام السياسي بجامعة المستقبل تحت رعاية الدكتور هشام عرفات، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عبادة سرحان، رئيس الجامعة، والدكتورة شيرين الشواربي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة ميرال صبري، رئيس قسم الاعلام السياسي.

وتتنوع قضايا مشروعات قسم الإعلام السياسي بين تناول موضوعات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، بالتركيز المشكلات الاجتماعية التي تواجهه المجتمع المصري، من خلال ٧ أفلام وثائقية هي: (404، هيصة، فيزيتا، الشرفة، كريستال، أفراج، winds of change) تحت إشراف المخرج سامح الشوادي.

وقد أثنى الدكتور سرحان علي الطلاب وما قدموه من عروض موضحًا "إن جامعة المستقبل تحرص علي دعم الطلاب وتوفر لهم فرص التدريب لكي يقدموا مشروعاتهم التي تعكس أفكارهم لمستقبل أفضل للمجتمع المصري
ووجهت الدكتورة شيرين الشواربي الشكر الدعوة للجنة الحكم علي مشروعات التخرج، والتي تمثلت في كل من الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والمخرج مجدي أبو عميرة، والمخرج هاني لاشين، والمخرج سامح الشوادي، والدكتور محمود فوزي، مدرس العلاقات العامة والإعلان، وتامر بجاتو، مؤسس مهرجانCairo Shots الدولي للأفلام الوثائقية.

ينطلق غدًا الخميس؛ فعاليات مناقشة مشروعات تخرج قسم الإعلام السياسي بجامعة المستقبل تحت رعاية الدكتور هشام عرفات، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عبادة سرحان، رئيس الجامعة، والدكتورة شيرين الشواربي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة ميرال صبري، رئيس قسم الاعلام السياسي.
وتتنوع قضايا مشروعات قسم الإعلام السياسي بين تناول موضوعات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، بالتركيز المشكلات الاجتماعية التي تواجهه المجتمع المصري، من خلال ٧ أفلام وثائقية هي: (404، هيصة، فيزيتا، الشرفة، كريستال، أفراج، winds of change) تحت إشراف المخرج سامح الشوادي.

وقد أثنى الدكتور سرحان علي الطلاب وما قدموه من عروض موضحًا "إن جامعة المستقبل تحرص علي دعم الطلاب وتوفر لهم فرص التدريب لكي يقدموا مشروعاتهم التي تعكس أفكارهم لمستقبل أفضل للمجتمع المصري
ووجهت الدكتورة شيرين الشواربي الشكر الدعوة للجنة الحكم علي مشروعات التخرج، والتي تمثلت في كل من الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والمخرج مجدي أبو عميرة، والمخرج هاني لاشين، والمخرج سامح الشوادي، والدكتور محمود فوزي، مدرس العلاقات العامة والإعلان، وتامر بجاتو، مؤسس مهرجانCairo Shots الدولي للأفلام الوثائقية.

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