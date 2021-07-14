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بعد قرار الحكومة.. تعرف على المساجد المصرح لها صلاة عيد الأضحى

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تكثيف الاستعدادات التي تجريها المحافظات لاستقبال عيد الأضحى؛ بحيث يتم تفعيل غرف العمليات بالمحافظات، وكذا غرف العمليات الفرعية بجميع المديريات الخدمية للعمل على مدار الساعة، وذلك لمواجهة الأحداث الطارئة، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أي حدث، فضلا عن التنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الصدد، مع التشديد على تواجد القيادات التنفيذية للمحافظة في مواقع الأحداث على الفور.

أماكن صلاة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف، أن أماكن صلاة عيد الأضحى 2021 فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط، مع عدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة وارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي لكل فرد، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، ومن أماكن صلاة عيد الأضحى، مسجد النور بالعباسية، مسجد عمرو بن العاص، مسجد السيدة نفيسة، مسجد السيدة زينب، وكل المساجد الكبيرة، أما الساحات؛ فقررت الوزارة إلغائها هذا العام.

الصلاة في كل المساجد الكبيرة ماعدا الساحات، واشترطت وزارة الأوقاف فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها بعدها بـ10 دقائق ولا تزيد مدة تكبيرات صلاة العيد عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كـ صلاة الجمعة وأماكن صلاة العيد في جميع المساجد الكبيرة على مستوى محافظات الجمهورية ولا تفتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

وحثت وزارة الأوقاف، المواطنين، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلة: «حافظوا على بيوت الله مفتوحة.. حافظوا على أنفسكم.. التزموا بالإجراءات، حتى يظل العيد فرحة، وكل عام والجميع بكل خير ومصر وأهلها بكل خير».

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