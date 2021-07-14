Advertisements

"مستشار قضائي بالسفارات" مقترح من القاضي لرئيس قضايا الدولة الجديد

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
استقبل المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد بمكتبه صباح اليوم المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، والذي قدم له التهنئة لصدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسا للهيئة اعتبارا من أول يوليو 2021، وأدائه اليمين القانونية وحواره مع الرئيس حول استراتيجيته لتطوير آليات العمل بالهيئة بوصفها الأمينة على الدولة المصرية، سيما في تلك الفترة الفارقة من تاريخ مصر المعاصر بتأسيس الجمهورية الجديدة.

واقترح القاضي على مصطفى خلال اللقاء مخاطبة وزارة الخارجية لإمكانية استحداث وظيفة مستشار قضائي لسفارات مصر بالخارج من مستشاري الهيئة، تكون مهمته تمثيل الهيئة في تلك السفارات لرعاية مصالح المصريين في الخارج، وإبداء الرأي نحو الأزمات والمشكلات التي يمكن أن يتعرضوا لها، باعتبار أن الهيئة تمثل النيابة المدنية عن الدولة أمام الجهات كافة داخليا وخارجيا.

ومن جانبه رحب مصطفى بالاقتراح ووعد بدراسته وفق الأطر القانونية والدبلوماسية لمصر مع دول العالم.

يذكر أن المستشار حسين مصطفى سيتولى رئاسة قضايا الدولة لمدة عام قضائي حتى 30 يونيو 2022، وهو خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1973 وعمل بالعديد من أقسام الهيئة، وكان يشغل سيادته قبل توليه منصب رئاسة الهيئة عضوًا بالمجلس الأعلى للهيئة رئيس قطاع الأقسام القضائية بالإضافة إلى اختصاصات رئيس قطاع بالنسبة لقسم المنازعات الخارجية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محكمة زيارة المستشار حسين مصطفى السفارات

أخبار تهمك

عاجل - تفاصيل عقد ميسي الجديد مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

محمد شريف بينهم.. ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة النهائي

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ يوم

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 6 ساعات

رد صارم من قمر اللبنانية لمهاجميها بسبب حملها بدون زواج

منذ ساعة و نصف

بديل فرجاني ساسي.. الزمالك يتحرك لضم صفقة مدوية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ يوم

برشلونة يتحرك لضم بطل الكوبا في صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ ساعة و 20 دقيقة

محمد رشاد يدعم مركز أورام الفيوم (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يُقرر الرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس هيئة قضايا الدولة يفتتح مقر الهيئة في السويس (صور)

رئيس قضايا الدولة ومحافظ الدقهلية يفتتحان فرع الهيئة الجديد بالمنصورة (صور)

تشكيل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده

افتتاح المقر الجديد لفرع هيئة قضايا الدولة ثان الزقازيق

وضع حجر الأساس لمقر هيئة قضايا الدولة ببني سويف (صور)

تقديرًا لجهوده الوطنية.. إهداء درع هيئة قضايا الدولة لمحافظ بني سويف (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

06:40 م

قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة داخل "ميكروباص" في أوسيم

06:45 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

12:00 م

مجزرة حمراء.. موسيماني يُحدد قائمة الراحلين عن الأهلي (بالأسماء)

05:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس