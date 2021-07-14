"مستشار قضائي بالسفارات" مقترح من القاضي لرئيس قضايا الدولة الجديد

استقبل المستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد بمكتبه صباح اليوم المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، والذي قدم له التهنئة لصدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسا للهيئة اعتبارا من أول يوليو 2021، وأدائه اليمين القانونية وحواره مع الرئيس حول استراتيجيته لتطوير آليات العمل بالهيئة بوصفها الأمينة على الدولة المصرية، سيما في تلك الفترة الفارقة من تاريخ مصر المعاصر بتأسيس الجمهورية الجديدة.



واقترح القاضي على مصطفى خلال اللقاء مخاطبة وزارة الخارجية لإمكانية استحداث وظيفة مستشار قضائي لسفارات مصر بالخارج من مستشاري الهيئة، تكون مهمته تمثيل الهيئة في تلك السفارات لرعاية مصالح المصريين في الخارج، وإبداء الرأي نحو الأزمات والمشكلات التي يمكن أن يتعرضوا لها، باعتبار أن الهيئة تمثل النيابة المدنية عن الدولة أمام الجهات كافة داخليا وخارجيا.



ومن جانبه رحب مصطفى بالاقتراح ووعد بدراسته وفق الأطر القانونية والدبلوماسية لمصر مع دول العالم.



يذكر أن المستشار حسين مصطفى سيتولى رئاسة قضايا الدولة لمدة عام قضائي حتى 30 يونيو 2022، وهو خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1973 وعمل بالعديد من أقسام الهيئة، وكان يشغل سيادته قبل توليه منصب رئاسة الهيئة عضوًا بالمجلس الأعلى للهيئة رئيس قطاع الأقسام القضائية بالإضافة إلى اختصاصات رئيس قطاع بالنسبة لقسم المنازعات الخارجية.