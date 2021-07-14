وزيرة التضامن: أكثر من 20 وزارة وجهة تعمل في مبادرة "حياة كريمة"





قالت الدكتورة نيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أكثر من 20 وزارة وجهة تعمل في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدة أن بناء الإنسان والاستثمار في القوى الناعمة هو حجر الأساس.وأضافت "القباج"، خلال مداخلة تليفونية مع قناة "تين"، أن الإنسان يشكل محور التنمية الأساسي، ويحافظ على كل مكتسبات الدولة.وأشارت إلى أنهم لديهم أكثر من 15 قضية يعملون عليها في مبادرة "حياة كريمة" وتشكل الإنسان المصري، متابعة: "بعد صدور قانون الإدمان وجهود الكشف المبكر زادت الثقة بين المواطنين والحكومة".