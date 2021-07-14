وزارة التموين تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روماني





أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية أنها تعاقدت نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 180 ألف طن قمح روماني، وذلك من خلال مناقصة عالمية.





وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن فترة الشحن تمون بدءا من 11وتستمر حتى 20 سبتمبر القادم.





يشار إلى أن وزارة التموين قد أعلنت توريد 3.6 مليون طن قمح محلي خلال الموسم الحالي.