تعرف على موعد أولى مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" أولى مباريات النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره نوريتش سيتي يوم السبت الموافق ١٤ أغسطس ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق ليفربول ضد نظيره نورويتش سيتي يوم ١٤ أغسطس المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق ليفربول ضد نظيره نورويتش سيتي يوم ١٤ أغسطس المقبل على قناة "بي إن سبورتس".