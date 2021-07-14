عاجل - نجم الأهلي يُقرر الرحيل

كلف نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكيل أعماله من أجل البحث عن عروض له في الدوريات الخليجية، للرحيل إلى أحدهما، بالموسم الجديد.





ويرغب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، في الرحيل عن ملعب التتش، على سبيل الإعارة خاصةً في ظل خروجه عن حسابات الجهاز الفني.





ويواجه كهربا عدة مشاكل مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، والذي أبعده عن المباريات سواء بقرار إداري أو فني، طوال الفترة الأخيرة.





ويستعد الأهلي لمواجهة كايزر شيفز الجنوب افريقي، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



