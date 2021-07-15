وزيرة البيئة تكشف عن إجراءات مشروع إعادة إحياء بحيرة قارون

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة، استكمالًا لرؤية وزارة البيئة في التعامل مع القضايا البيئية من منظور اقتصادي وما تم في محافظة الفيوم من تطوير في البنية التحتية للمخلفات، وافتتاح مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتغويز اللاهوائي بالمحافظة، لأول مرة في مصر، والذي يقوم بتحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى كهرباء وسماد، وكذلك في ظل ما تشهده محمية وادي الريان من تطوير في البنية التحتية بها، والذي يراعي الحفاظ على الموارد الطبيعية مع توفير الراحة والاستمتاع للزوار ما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، وذلك بحضور الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة، وممثلين عن وزارات الري والتجارة الصناعة والزراعة والإسكان، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وتناول الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه بمشروع اعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، وما تم اتخاذه من إجراءات بمشروع إعادة إحياء البحيرة مع تطويرها من خلال تفعيل مذكرة التفاهم بين (محافظة الفيوم وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والشركة المصرية للأملاح والمعادن، والشركة الدولية لإنتاج محطات التحلية ومعالجة المياه)، مؤكدة على بذل الجهود للسير في طريق التنمية والتطوير على كافة المحاور للارتقاء بمحافظة الفيوم.



