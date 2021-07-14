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روتانا سينما تهدي مشاهديها "الكنز 2" و"بنى آدم" و"حملة فرعون" فى عيد الأضحى

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولى
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تعايد قناة روتانا سينما مشاهديها بثلاثة أفلام حديثة من أقوى انتاجات  السينما المصرية في أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تقدم لهم أول أيام العيد  مساء  الثلاثاء ٢١ يوليو  الساعة العاشرة مساء، فيلم "حملة فرعون " في عرضه الأول على الفضائيات العربية . 

يعتبر "حملة فرعون " من ابراز الإصدارات السينمائية العربية الحديثة وهو ذات موضوع مشوّق، إذ تناولت قصّته موضوع مقتبس من الفيلم اليابانى الشهير الساموراى السبعه، حيث يجمع بطل الفيلم ( يحى فرعون ) عمرو سعد أصدقائه الأشقاء لاسترداد ابنه من تنظيم ارهابى فى العراق .

حملة فرعون بطولة عمرو سعد - روبى - محمود عبد المغنى - محمد لطفى - حمدى الميرغنى - رامز أمير ، والنجوم العالميين مايك تايسون بطل الملاكمه وذا مونتن المصنف أقوى رجل فى العالم . 

وفىً ثانى أيام العيد  الاربعاء ٢٢ يوليو وفى نفس الموعد العاشرة مساء تقدم روتانا الجزء الثانى من فيلم الكنز   إخراج شريف عرفه وبطولة محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبرى واحمد رزق واحمد حاتم ويواصل الجزء الثانىً ما انتهىً اليه الجزء الأول  فى حكايات حتشبسوت فى العصر الفرعونىً، و  على الزيبق فى العصر العثمانىً ، وبشر الكتاتنى رئيس القلم السياسى فى عهد الملكيه فى مصر والذى يواجه تحديات فى العمل والحب ويترك وصية لابنه يدله فيها على الطريق الى كنز . 

وفى ثالث أيام عيد الأضحى الخميس ٢٣ يوليو تعرض روتانا سينما فى التوقيت ذاته العاشرة مساء فيلم " بنى آدم " بطولة النجم المتميز يوسف الشريف - دينا الشربينى - أحمد رزق - هنا الزاهد - محمود الجندى.

تدور أحداث الفيلم الذى كتبه عمرو سمير عاطف وأخرجه أحمد نادر جلال حول رجل الاعمال آدم الذى يتهم فى أعمال إجراميه ، فى الوقت الذى تلجأ إليه الشرطه فى مهمة خطيرة وتتشابك الأحداث وتكشف جانب غير معروف عنه .                          

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