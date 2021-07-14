Advertisements
روتانا سينما تهدي مشاهديها "الكنز 2" و"بنى آدم" و"حملة فرعون" فى عيد الأضحى
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:05 م
أحمد رمضان متولى
Advertisements
تعايد قناة روتانا سينما مشاهديها بثلاثة أفلام حديثة من أقوى انتاجات السينما المصرية في أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تقدم لهم أول أيام العيد مساء الثلاثاء ٢١ يوليو الساعة العاشرة مساء، فيلم "حملة فرعون " في عرضه الأول على الفضائيات العربية .
يعتبر "حملة فرعون " من ابراز الإصدارات السينمائية العربية الحديثة وهو ذات موضوع مشوّق، إذ تناولت قصّته موضوع مقتبس من الفيلم اليابانى الشهير الساموراى السبعه، حيث يجمع بطل الفيلم ( يحى فرعون ) عمرو سعد أصدقائه الأشقاء لاسترداد ابنه من تنظيم ارهابى فى العراق .
حملة فرعون بطولة عمرو سعد - روبى - محمود عبد المغنى - محمد لطفى - حمدى الميرغنى - رامز أمير ، والنجوم العالميين مايك تايسون بطل الملاكمه وذا مونتن المصنف أقوى رجل فى العالم .
وفىً ثانى أيام العيد الاربعاء ٢٢ يوليو وفى نفس الموعد العاشرة مساء تقدم روتانا الجزء الثانى من فيلم الكنز إخراج شريف عرفه وبطولة محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبرى واحمد رزق واحمد حاتم ويواصل الجزء الثانىً ما انتهىً اليه الجزء الأول فى حكايات حتشبسوت فى العصر الفرعونىً، و على الزيبق فى العصر العثمانىً ، وبشر الكتاتنى رئيس القلم السياسى فى عهد الملكيه فى مصر والذى يواجه تحديات فى العمل والحب ويترك وصية لابنه يدله فيها على الطريق الى كنز .
وفى ثالث أيام عيد الأضحى الخميس ٢٣ يوليو تعرض روتانا سينما فى التوقيت ذاته العاشرة مساء فيلم " بنى آدم " بطولة النجم المتميز يوسف الشريف - دينا الشربينى - أحمد رزق - هنا الزاهد - محمود الجندى.
تدور أحداث الفيلم الذى كتبه عمرو سمير عاطف وأخرجه أحمد نادر جلال حول رجل الاعمال آدم الذى يتهم فى أعمال إجراميه ، فى الوقت الذى تلجأ إليه الشرطه فى مهمة خطيرة وتتشابك الأحداث وتكشف جانب غير معروف عنه .
Advertisements