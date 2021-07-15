وزيرة البيئة تقترح إنشاء مشروع "الفيوم أفضل بدون بلاستيك"

قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة مقترحًا بشأن تنفيذ مشروع تحت مسمى "الفيوم أفضل بدون بلاستيك" على أن يتم تنفيذه داخل المحميات الطبيعية ليكون نموذجًا تتحذي به باقي مناطق وقرى محافظة الفيوم، مشيرةً إلى ضرورة أن يشتمل المشروع على حملات توعية، اقتراح لبدائل البلاستيك، تشغيل المجتمع المحلي لإنتاج تلك البدائل.





جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة فؤاد وزيرة البيئة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة، وذلك استكمالًا لرؤية وزارة البيئة في التعامل مع القضايا البيئية من منظور اقتصادي وما تم في محافظة الفيوم من تطوير في البنية التحتية للمخلفات وافتتاح مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتغويز اللاهوائي بالمحافظة وذلك لأول مرة في مصر، والذي يقوم بتحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى كهرباء وسماد، وكذلك في ظل ما تشهده محمية وادى الريان من تطوير في البنية التحتية بها والذى يراعى الحفاظ على الموارد الطبيعية مع توفير الراحة والاستمتاع للزوار مما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، وذلك بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة، وممثلين عن وزارات الري والتجارة الصناعة والزراعة والإسكان، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



